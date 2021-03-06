У Луганській області зафіксовано 36 порушень, у Донецькій - 11.

За добу 4 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 47 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляється в щоденному звіті СММ, опублікованому на сайті організації.

"СММ зафіксувала 11 порушень режиму припинення вогню на Донеччині. За попередній звітний період у цій галузі було зафіксовано 102 таких порушення", - сказано в повідомленні.

Крім того, місія зафіксувала 36 таких порушень на Луганщині, тоді як за попередній звітний період у цій області не було зафіксовано жодного порушення.

Також наголошується, що свободу пересування місії як і раніше обмежували.

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Нагадаємо, 4 березня, за даними прес-центру штабу операції Об'єднаних сил, на Донбасі окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Ситуація на Донбасі: подробиці

Днями бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

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Автор: Антоніна Доломанжи