За добу 4 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 47 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляється в щоденному звіті СММ, опублікованому на сайті організації.
"СММ зафіксувала 11 порушень режиму припинення вогню на Донеччині. За попередній звітний період у цій галузі було зафіксовано 102 таких порушення", - сказано в повідомленні.
Крім того, місія зафіксувала 36 таких порушень на Луганщині, тоді як за попередній звітний період у цій області не було зафіксовано жодного порушення.
Також наголошується, що свободу пересування місії як і раніше обмежували.
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Нагадаємо, 4 березня, за даними прес-центру штабу операції Об'єднаних сил, на Донбасі окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.
Ситуація на Донбасі: подробиці
- Днями бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.
- Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.
- 4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.
- У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.
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