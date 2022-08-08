Відомо, що сталося це у районах Бахмутського, Бахмута та Яковлівки.

На Бахмутському напрямку російські окупанти здійснювали обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Часів Яр, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Білогорівка та Бахмутське.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на ранок 8 серпня.

Наголошується, що противник задіяв авіацію неподалік Бахмута, Яковлівки та Зайцевого.

"Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка", - розповіли у Генштабі.

Наголошується, що противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Зазначимо, що наявність розвідгруп може свідчити про те, що окупанти вже намагаються увійти у Бахмут, але добряче отримують по зубах від ЗСУ.

Разом з тим, як писав УНІАН, як заявив заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко, у Бахмуті через постійні обстріли російської армії ситуація погіршується, але наразі залишається контрольованою.

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