Керівник ОПУ "не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо", але не сумнівається в перемозі.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що прогнози щодо завершення війни навесні 2023 року "звучать, ніби мрія".

Коментуючи заяви заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі, Єрмак висловив думку, що завершити війну у озвучені ним терміни навряд чи вийде, пише "Укрінформ".

"Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, – це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним", – зауважив голова ОПУ.

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Єрмак акцентував, що Україна досягла успіхів на Херсонському та Харківському напрямках, але війна триває.

"Я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться. … Кожного дня щохвилини ми робимо усе можливе, аби наша спільна з партнерами перемога настала якомога швидше", – сказав він.

Керівник Офісу президента наголосив, що, попри негативні прогнози, які лунали на початку повномасштабного вторгнення Росії, нині більшість людей у світі переконані невідворотній перемозі України.

Прогнози щодо завершення війни

Напередодні заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця року, а завершити розв'язану Росією війну вдасться до весни наступного року.

Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи заяву Гаврилова, зазначив, що до кінця цього року ми зможемо почути позитивні новини з Луганщини, а на початку ж наступного року – з Херсонщини чи Запоріжжя. Утім прогноз Гаврилова, на думку експерта, "це дуже оптимістично".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи прогнози щодо завершення війни, наголосив, що ситуація на фронті швидко змінюється, Він наголосив, що "ми не знаємо, коли ця війна закінчиться", але "розтягувати війну ми не зацікавлені".

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