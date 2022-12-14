У Луганську на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК "Вагнер".

Російські загарбники використовують мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній", - йдеться у повідомленні.

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Так зазначається, що у місті Луганськ, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру, проходять лікування поранені представники ПВК "Вагнер".

Війна в Україні: втрати РФ

Як писав УНІАН, ЗСУ продовжують "кришити" окупантів. Так, станом на 14 грудня загальні бойові втрати противника серед особового складу склали близько 96 тисяч. З них 740 осіб ліквідовано за останню добу.

Наприкінці листопада в Луганській ОВА заявили, що у захопленому Луганську пораненими росіянами переповнені щонайменше чотири лікарні, зокрема, так звана "республіканська". Не вистачає приміщень для госпіталізації й у Антрациті, Лутугиному та Старобільську.

В окупованій Горлівці російські загарбники перепрофілювали цивільну лікарню на військовий шпиталь.

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