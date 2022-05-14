Президент впевнений, що незабаром інші іноземні представництва також повернуться до столиці України.

Станом на 13 травня 37 іноземних представництв відновили свою роботу в Києві.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Вже 37 іноземних представництв відновили свою роботу в Києві. І я вдячний усім з них, бо це – 37 доказів того, що Україна стоїть міцно та має перспективи, на відміну від Російської Федерації. Впевнений, що скоро ще й інші іноземні представництва повернуться до столиці", - сказав глава держави.

Водночас він наголосив, що варто повертатися до роботи й усьому українському бізнесу, який ще не відновив діяльність, хоча може це зробити на безпечній території.

"Забезпечувати робочі місця та підлаштовувати економічну активність під наявні умови – це також велика робота на оборону, на наше майбутнє", - зауважив Зеленський.

Він також повідомив, що сьогодні традиційно підписав указ про нагородження українських героїв. За словами президента, державними нагородами відзначені 212 військовослужбовців Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 8 травня, Сполучені Штати тимчасово повернули своїх представників до посольства в Києві. Це не остаточний переїзд назад до української столиці: чиновники приїхали, щоб разом з українськими колегами відсвяткувати День Перемоги в Європі.