Літак Су-25, яким керував окупант, був збитий під Черніговом, 6 березня.

Сестра майора російських ВКС Равіля Гаттарова, збитого на Чернігівщині ще на початку березня, розповіла, що тіло льотчика доставили додому і поховали лише через чотири місяці після його ліквідації.

Про це пише BBC News.

Літак Су-25, яким керував майор Гаттаров, було збито під Черніговом 6 березня.

"Сьогодні російські повітряні терористи бомбили житлові квартали Чернігова важкими некерованими бомбами ФАБ-500. Дві бомби впали на житлові будинки і не розірвалися. А українська ППО збила під час цього варварського нальоту черговий літак ВКС РФ - штурмовик Су-25", - описував цей випадок журналіст Юрій Бутусов.

Як тепер з'ясовується, родина ліквідованого в Україні льотчика всі наступні місяці сподівалася, що він все ж таки вижив і повернеться додому.

"Ми так чекали, так сподівалися, ми чекали 4 місяці. Я була впевнена, він просто десь ховається, бо на ворожій території, пройде час, вщухне ця проклята війна і наш Равіль повернеться. Збито 5 березня, далі ніяких новин: "Шукаємо". 24-го червня о дев'ятій вечора Равіль повернувся до рідного дому", - написала сестра ліквідованого льотчика.

Судячи з її розповіді, льотчик, який спочатку мав летіти на завдання, з якихось причин не зміг цього зробити.

Чому тіло Гаттарова так довго не повертали, залишається незрозумілим. З початку російського вторгнення на територію України українська влада неодноразово заявляла про те, що російська сторона не поспішає забирати тіла своїх загиблих солдатів та офіцерів.

Як повідомляв УНІАН, українські захисники знищили вже 35 тисяч окупантів.

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