Всього до лав збройних сил РФ завербували близько 500 тисяч осіб.

Російська Федерація в 2022 році збільшила чисельність своїх військових на 500 тисяч осіб. Близько 100 тисяч завербованих опинилися в приватній військовій компанії "Вагнер".

Видання Bloomberg пише, що в Росії офіційно підтвердили призов до Збройних Сил РФ 400 тисяч військових, але сюди не включили приблизно 100 тисяч найманців до ПВК "Вагнера". При цьому в жовтні 2022 року влада РФ повідомляла, що в рамках мобілізації армія поповнилася 300 тисячами осіб.

Відзначається, що мобілізація росіян призвела до дефіциту робочої сили і низького рівня безробіття – 3,6% станом на січень 2023 року, а реальна зарплата зросла протягом жовтня-грудня 2022 року на тлі того, що кількість вакансій вперше перевищила число нових резюме з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Такими темпами число працездатного населення в Росії може скоротитися на 6,5% до 2033 року з урахуванням втрат в Україні та еміграції.

Втрати Росії в Україні - що відомо

21 вересня 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив так звану часткову мобілізацію, щоб призвати 300 тисяч осіб. Через місяць мобілізацію нібито скасували, але як потім виявилося, призов проходив приховано.

За словами правозахисника Павла Чикова, повістки почали роздавати в 35 регіонах РФ, в деяких з яких вказана мета військові збори, тому що такий указ президента не був опублікований. Порядок денний приходять навіть студентам.

Станом на 29 березня, загальні втрати росіян в Україні становлять приблизно 172 340 людей. Окупанти також втратили багато техніки та озброєння.

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