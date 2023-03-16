В університетах кажуть їм, що турбуватися немає причин.

У Новосибірському державному технічному університеті студентам розсилають повістки в особистому кабінеті на сайті університету.

У прес-службі НГТУ сказали журналістам "Підйому", що повістки отримали вже 32 студенти. В університеті запевняють, що таке відбувається щороку. "Думаю, якщо вони сходять і актуалізують інформацію, це не означає, що їх заберуть служити. Ми виконуємо Федеральний закон. Ми зобов'язані сповіщати студентів про всі вимоги військкомату: з'явитися для актуалізації даних, продовжити відстрочку", - сказали вони.

Крім того, розсилку повісток в університеті назвали плановою роботою. "Не розумію, в чому суть всіх переживань", - додали в прес-службі.

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Тим часом листи про небхідність з'явитися до військкомату за повісткою отримали і студенти Московського енергетичного інституту. Як пише Telegram-канал "Обережно Москва", повідомлення прийшли студентам 4 курсу бакалаврату, а також деяким магістрантам і аспірантам. Керівництво запевняє їх, що потрібно виконати вимогу, оскільки "турбуватися нема про що".

Мобілізація в Росії

Раніше російський правозахисник Павло Чиков повідомив, що в Російській Федерації почали активно розсилати повістки як мінімум в 35 регіонах.

За даними ЗМІ, російське командування хоче набрати в армію ще 400 тисяч контрактників. Також до Державної Думи внесли законопроект про підвищення призовного віку.

Кілька днів тому у Воронезькій області офіційно оголосили про початок вручення повісток для "актуалізації даних".

У центрі національного опору повідомляють, що росіяни посилили вербування іноземних найманців на війну в Україні.

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