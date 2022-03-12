Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні Путін кинув у бій навіть новобранців та "альтернативників" — призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах.
Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію.
"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз - ще й воєнним полоненим", - говорить окупант.
Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто "довга". Причому багато підрозділів військ — звичайний баласт.
"Наше військове завдання — відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу", - зазначив він.
Тепер він свідчить проти інших загарбників і допомогає СБУ довести справу до Гаазького трибуналу, наголосили в СБУ.