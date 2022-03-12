На думку полоненого "алтернативника", їхнє військове завдання було відволікати на себе вогонь ЗСУ, поки хтось більш підготовлений виконував своє завдання.

Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні Путін кинув у бій навіть новобранців та "альтернативників" — призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на суспільних роботах.

Про це на відео СБУ говорить черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію.

"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз - ще й воєнним полоненим", - говорить окупант.

Він сам зізнається, що російська армія не могутня, а просто "довга". Причому багато підрозділів військ — звичайний баласт.

"Наше військове завдання — відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу", - зазначив він.

Тепер він свідчить проти інших загарбників і допомогає СБУ довести справу до Гаазького трибуналу, наголосили в СБУ.

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