Війна в Україні буде важка, підкреслив секретар РНБО.

Закінчення війни України з Росією – це звільнення всіх українських територій.

Якщо РФ залишиться такою ж, як і є, то початок нею ще однієї війни – лише питання часу, розповів секретар Рада національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю "Голосу Америки".

За його словами, "тому наше завдання – зробити Росію такою, щоб у неї не було навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідів, тим паче у такій спосіб, як вона зробила по відношенню до нашої країни".

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Чиновник вважає, що війна України з РФ буде важка і складна, але цю роботу Київ та його партнери мають виконати на відмінно, щоб врешті-решт поставити крапку у питанні впливу Кремля на найближчих сусідів.

"…Щоб у РФ взагалі пропало бажання займатися такими речами та пхати свого носа до України, розповідати, як нам треба жити…", – підкреслив Данілов.

Секретар РНБО додав, що армія України зупиниться там, де будуть закінчуватися інтереси нашої держави, і це буде залежати від багатьох обставин.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці російські окупаційні війська вдерлися в Україну, атакували військові та цивільні об’єкти й захоплювали населені пункти. На початку вересня у МВС України повідомили, що через загарбників вже загинули понад 7 тисяч цивільних.

ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. Наприкінці серпня армія України пішла у контрнаступ та звільнила десятки населених пунктів. На нашій землі станом на 9 вересня вже знищили близько 51 900 супротивників.

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