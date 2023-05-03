Українські воїни відбили за добу близько 30 атак з боку супротивника, зазначили у Генштабі.

Упродовж доби російські загарбники продовжили зосереджувати зусилля на тому, щоб наступати на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках, найгарячіші бої тривають за міста Мар’їнка й Бахмут.

На "гарячих" напрямках українські воїни відбили близько 30 ворожих атак, повідомив у середу, 3 травня, Генеральний штаб Збройних сил України у своєму вечірньому зведенні. У Генштабі додали, що на Мар’їнському напрямку супротивники намагаються покращити своє тактичне положення, і наші воїни біля Мар’їнки й Новомихайлівки відбили багато атак.

"На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні… На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу ЗСУ, опублікованими вранці 3 травня, росіяни за минулу добу на Авдіївському, Лиманському, Мар'їнському й Бахмутському напрямках здійснили десятки атак й отримали "по зубах" від українських воїнів.

Росіяни зазнають величезних втрат на українській землі. Загальні втрати ворога в Україні становлять приблизно 191 940 супротивників. Крім того, знищені, зокрема, 3 702 ворожі танки.

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