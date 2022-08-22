В Азовському морі супротивник утримує на бойовому чергуванні до 4 кораблів і катерів.

Російська Федерація стягнула у Чорне море для бойового чергування 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 36 боєприпасів.

У Середземному морі також знаходяться 5 ворожих носіїв "Калібр", повідомили Військово-Морські сили Збройних сил України у своєму каналі в Telegram.

"…в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів", - йдеться у повідомленні.

Раніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що РФ тримає у Чорному морі 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" із сумарним залпом понад 30 боєприпасів.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники обстрілювали нашу землю з різного озброєння, зокрема, використовували ракети "Калібр".

Президент Володимир Зеленський у середині липня повідомив, що ворог вже запустив по українській державі понад 3 тисячі ракет.

21 серпня радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк попередив, що окупанти спробують збільшити кількість обстрілів нашої країни 23 - 24 числа (в Україні відзначатиметься День Незалежності).

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