Були знищені сім ворожих танків, поділилися в Міністерстві оборони України.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" сьогодні відбито три атаки російських окупантів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 30 березня українські воїни відбили три атаки ворога", - йдеться в повідомленні.

В результаті боїв було знищено: особового складу - до 200, танків - сім, БТР - два, БМП - 11, бойових броньованих машин - одна, артилерійських систем, мінометів - 11, РСЗВ - чотири, автотранспорту - дев'ять, БПЛА - один.

Раніше повітряне командування "Схід" повідомило, що 30 березня було збито три ворожі літаки, за попередніми відомостями, ліквідовані винищувачі-бомбардувальники.

Міноборони України повідомляло, що з початку російської агресії (стартувала 24 лютого) станом на 30 березня в нашій країні були знищені близько 17 тис. 300 окупантів, ліквідовано також 131 літак та 81 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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