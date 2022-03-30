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У Міністерстві оборони оприлюднили оновлені дані про втрати російських загарбницьких військ в Україні.
Про це повідомляє Міністерство оборони України у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 березня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 17 тис. 300 осіб (дані збільшились на 100 осіб у порівнянні з вчорашнім днем - УНІАН),
- танків – 605 одиниць,
- бойових броньованих машин – 1 тис. 723 од,
- артилерійських систем – 305 од,
- реактивних систем залпового вогню – 96 од,
- засоби ППО – 54 од,
- літаків – 131 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки – 1184 од,
- кораблі/катери – 7 од,
- цистерн з ПММ – 75,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81,
- спеціальна техніка – 21,
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Інфографіка
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – йдеться у повідомленні.
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