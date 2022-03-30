Зокрема, українські сили знищили 131 російський літак та 131 російський гелікоптер.

У Міністерстві оборони оприлюднили оновлені дані про втрати російських загарбницьких військ в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 17 тис. 300 осіб (дані збільшились на 100 осіб у порівнянні з вчорашнім днем - УНІАН),

танків – 605 одиниць,

бойових броньованих машин – 1 тис. 723 од,

артилерійських систем – 305 од,

реактивних систем залпового вогню – 96 од,

засоби ППО – 54 од,

літаків – 131 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки – 1184 од,

кораблі/катери – 7 од,

цистерн з ПММ – 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81,

спеціальна техніка – 21,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Раніше у МВС розповіли про нічні обстріли в Україні та поточну ситуацію біля Києва.

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