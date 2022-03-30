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У Міністерстві оборони оприлюднили оновлені дані про втрати російських загарбницьких військ в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 17 тис. 300 осіб (дані збільшились на 100 осіб у порівнянні з вчорашнім днем - УНІАН),
  • танків – 605 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 1 тис. 723 од,
  • артилерійських систем – 305 од,
  • реактивних систем залпового вогню – 96 од,
  • засоби ППО – 54 од,
  • літаків – 131 од,
  • гелікоптерів – 131 од,
  • автомобільної техніки – 1184 од,
  • кораблі/катери – 7 од,
  • цистерн з ПММ – 75,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81,
  • спеціальна техніка – 21,
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Інфографіка

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Раніше у МВС розповіли про нічні обстріли в Україні та поточну ситуацію біля Києва.

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