Навряд супротивник повернеться на північ української держави, вважає очільник відділу прикордонної служби "Дніпровський".

Начальник відділу української прикордонної служби "Дніпровський" Ігор Шило вважає, що на повторний марш окупантів на Київ з боку Білорусі вже немає шансів.

Супротивники навряд повернуться на північ України, публікує думку прикордонника ТСН.

"Шансів вже немає. Чисто моє бачення, я не думаю, що вони повернуться знов сюди", - сказав він.

Журналісти зазначили, що 24 лютого захисники України підірвали міст через Дніпро, яким до війни з Білорусі люди їздили на роботу на територію Чорнобильської атомної електростанції. Крім того, було знищено залізничний міст.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Чернігову та захопив низку населених пунктів, розташованих в регіоні.

Пізніше супротивник зазнав серйозних втрат та покинув територію Чернігівщини. На початку квітня українська сторона взяла під контроль частину кордону з Білоруссю.

В українському Міністерстві оборони вважають, що російське керівництво прийматиме рішення про відновлення наступу на Київ, виходячи з того, які бойові дії будуть відбуватись на сході нашої країни.

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