Начальник відділу української прикордонної служби "Дніпровський" Ігор Шило вважає, що на повторний марш окупантів на Київ з боку Білорусі вже немає шансів.
Супротивники навряд повернуться на північ України, публікує думку прикордонника ТСН.
"Шансів вже немає. Чисто моє бачення, я не думаю, що вони повернуться знов сюди", - сказав він.
Журналісти зазначили, що 24 лютого захисники України підірвали міст через Дніпро, яким до війни з Білорусі люди їздили на роботу на територію Чорнобильської атомної електростанції. Крім того, було знищено залізничний міст.
Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.
Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Чернігову та захопив низку населених пунктів, розташованих в регіоні.
Пізніше супротивник зазнав серйозних втрат та покинув територію Чернігівщини. На початку квітня українська сторона взяла під контроль частину кордону з Білоруссю.
В українському Міністерстві оборони вважають, що російське керівництво прийматиме рішення про відновлення наступу на Київ, виходячи з того, які бойові дії будуть відбуватись на сході нашої країни.