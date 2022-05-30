В районах низки населених пунктів тривали бої, зазначили у Генштабі нашої армії.

Російські окупанти ведуть штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають", - констатували у Генштабі.

На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати коштом застарілої та відновленої техніки", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Міноборони України повідомили, що на околицях Сєвєродонецька тривають вуличні бої.

Нагадаємо, РФ вдерлася на територію України рано вранці 24 лютого.

Війська супротивника спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й житло мирних людей. За даними ООН, в нашій державі вже задокументували загибель понад 3 380 осіб.

Захисники України давали гідну відсіч окупантам. Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 30 травня в нашій державі вже знищили приблизно 30 тисяч 350 супротивників.

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