Аморальні компроміси стануть причиною нового кровопролиття, вважає президент України.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що справжній мир в Україні настане після повного демонтажу всіх елементів російської агресії.

Просто закінчення війни ще не гарантує миру, Росія зараз шукає короткострокового перемир'я - перепочинку, щоб відновити сили, про це глава держави сказав під час звернення до Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі (Канада).

"Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію", - заявив президент.

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Зеленський наголосив, що не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок українською територією чи суверенітетом, які колись звучали.

"Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії", - підкреслив він.

Глава держави нагадав, що українська формула миру містить 10 пунктів.

"Це виклики, які необхідно подолати заради безпеки України, Європи та світу. Це формула миру для світу", - додав президент.

"Україна запропонувала саме таку формулу миру. Я представив її Генасамблеї ООН і саміту "Двадцятки". І я прошу вас (учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі - Ред.) допомогти нам реалізувати цю формулу! Це єдиний шлях до справжнього миру", - підсумував Зеленський.

Війна України з РФ - найважливіші нові заяви Володимира Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада у своїй промові на саміті G20 президент Володимир Зеленський закликав світ не пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Глава держави наголосив, що Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. А якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. За його словами, не буде жодних "мінськів-3", які Росія порушить одразу ж після їх укладання.

Він представив 10 рішень, які можна реалізувати, щоб гарантувати мир: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

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