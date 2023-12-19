Президент нагадав, що Україна не влаштовувала терористичні атаки на території Росії.

Не можна прирівняти ситуацію у Секторі Газа до війни в Україні. Окупація та вторгнення Росії в Україну не починалася з терористичної атаки

"Ми визнаємо цю трагедію, ми визнаємо, що гуманітарні наслідки страшні на території обох держав. Ми визнаємо незалежний народ Ізраїлю, ми визнаємо незалежний народ Палестини. Але я не можу це прирівняти до нашої війни", - сказав сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналіста, чи не бачить він схожості з тим, що в Секторі Газа гинуть мирні люди.

Зеленський підкреслив, що окупація і вторгнення Росії в Україну не починалася з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію Росії.

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"Ніхто цього не робив. Ми жили в своїй незалежній державі і до нас зайшов ворог і вбив наших людей. Тому це різні речі", - сказав Зеленський.

Війна Ізраїля проти ХАМАС - останні новини

Бойовики ХАМАС 7 жовтня захопили близько 240 заручників під час свого нападу на ізраїльські громади. За даними Ізраїлю, в результаті атаки ХАМАСу загинуло близько 1200 людей. Напад спонукав Ізраїль взяти в облогу сектор Гази і ввести війська на палестинську територію.

22 листопада кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС, яка включає звільнення 50 заручників і тимчасове припинення вогню. Переговори про продовження перемир’я успіху не мали, і 1 грудня бойові дії в секторі Газа поновилися.

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