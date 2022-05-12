Києву сказали, що постачання зенітних самохідних установок відбуватимуться безпосередньо від німецького уряду.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України процес передачі Україні обіцяного Німеччиною озброєння затягується через непорозуміння між урядами країн.

Про це повідомляє Welt. Як пише видання, йдеться про зенітні самохідні установки Gepard.

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт не повідомила українському уряду, що йому доведеться самостійно замовляти Gepard у збройової компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Замість цього Києву сказали, що постачання зенітних самохідних установок відбуватимуться безпосередньо від німецького уряду, зазначає Welt.

Через день після оголошення про передачу Україні важкої зброї міністр заявила, що це "контракт між Україною і компанією", а федеральний уряд тільки дає на це дозвіл. Точної дати, коли Києву нададуть Gepard, поки немає.

Війна і допомога Німеччини:

26 квітня уряд Німеччини заявив про плани дозволити постачання Україні зенітних установок Gepard.

Два дні потому на тлі критики на адресу канцлера ФРН Олафа Шольца щодо неоднозначної позиції бундестаг схвалив постачання важкого озброєння Києву.

Пізніше Шольц відкинув критику і запевнив, що ФРН продовжить надавати Україні озброєння для боротьби у війні, розв'язаній Росією.

На початку травня в ЗМІ з'явилася інформація, що Німеччина передасть Україні PzH 2000 зі складів Бундесверу.

Через кілька днів цю інформацію офіційно підтвердили. Наша країна отримає сім одиниць згаданої техніки від Німеччини та ще п'ять – від Нідерландів.

11 травня 2022 року українські військові розпочали навчання по використанню гаубиць Panzerhaubitze 2000 в Німеччині

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