Російські окупанти обстріляли жителів Торецької громади Донецької області під час підвозу води. В результаті три людини отримали важкі поранення, в тому числі дитина.
Про це повідомив голова Торецької міської Військової адміністрації Василь Чинчик у Facebook.
"Шановні жителі Торецької громади, новини будуть спочатку сумні. Річ у тім, що під час чергового підвезення води в місто залізне, наші жителі потрапили під обстріл", - зазначив Чинчик.
За його словами, в результаті атаки росіян троє місцевих жителів отримали важкі поранення:
- співробітник комунального підприємства отримав поранення руки;
- жінка 1986 року народження-поранення стегна;
- дитина 2013 року народження - наскрізне поранення передпліччя.
Як раніше повідомляв УНІАН, Росія зосередила зусилля на захопленні Донбасу. Тривають важкі бої за Сєвєродонецьк, ворог намагається закріпитися біля міста. Також російські війська намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.
За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, противник кинув всі ресурси на Сєвєродонецький напрямок і напрямок Золотого, Комишувахи, Попасної.
Водночас ЗСУ завдали значні втрати російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.
Крім того, як пишуть Українські ЗМІ, українські захисники "високоточними ударами" знищили мінімум сім складів з боєприпасами окупантів в Донецьку.
Увечері росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області, пошкоджена нафтобаза, є постраждалі.