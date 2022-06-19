Всього три людини отримали важкі поранення в результаті атаки росіян.

Російські окупанти обстріляли жителів Торецької громади Донецької області під час підвозу води. В результаті три людини отримали важкі поранення, в тому числі дитина.

Про це повідомив голова Торецької міської Військової адміністрації Василь Чинчик у Facebook.

"Шановні жителі Торецької громади, новини будуть спочатку сумні. Річ у тім, що під час чергового підвезення води в місто залізне, наші жителі потрапили під обстріл", - зазначив Чинчик.

За його словами, в результаті атаки росіян троє місцевих жителів отримали важкі поранення:

співробітник комунального підприємства отримав поранення руки;

жінка 1986 року народження-поранення стегна;

дитина 2013 року народження - наскрізне поранення передпліччя.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія зосередила зусилля на захопленні Донбасу. Тривають важкі бої за Сєвєродонецьк, ворог намагається закріпитися біля міста. Також російські війська намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, противник кинув всі ресурси на Сєвєродонецький напрямок і напрямок Золотого, Комишувахи, Попасної.

Водночас ЗСУ завдали значні втрати російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.

Крім того, як пишуть Українські ЗМІ, українські захисники "високоточними ударами" знищили мінімум сім складів з боєприпасами окупантів в Донецьку.

Увечері росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області, пошкоджена нафтобаза, є постраждалі.

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