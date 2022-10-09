Віктор Шуляк викладав дітям понад 30 років.

Директор Попаснянського ліцею, вчитель історії Віктор Шуляк загинув у боях з російськими окупантами в Донецькій області. Він пішов на фронт разом з сином.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"З початком війни Віктор Григорович разом зі своїм сином, теж учителем, Денисом пішли захищати країну. Після перемоги хотіли відновлювати рідну Попасну, яку знищив ворог. Знову відкрити двері ліцею номер 1... Віктор Шуляк загинув...", - йдеться у повідомленні.

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В групі Попаснянського ліцею №1 у Facebook підтвердили загибель директора. За словами його друга Анатолія Береславського, Віктор Шуляк загинув під Бахмутом в Донецькій області, а його син Денис з численними осколковими пораненнями знаходиться в лікарні.

"Я довго не міг повірити і щось написати про свого друга, колегу, директора, якого я поважав найбільше. Ми багато разом зробили для нашої школи, для дітей, а сьогодні він на небесах", – повідомив Береславський.

Віктор Шуляк працював педагогом понад 30 років.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Згодом стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

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