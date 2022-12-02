На Запоріжжі окупанти підпалили будівлю навчального закладу, щоб звинуватити Сили оборони України у знищенні цивільної інфраструктури.

"У населеному пункті Михайлівка, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, ворог з метою звинувачення Сил оборони у знищенні цивільної інфраструктури, підпалив будівлю навчального закладу "Михайлівське вище професійне училище", - йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України

Зазначається, що на Запорізькому напрямку противник посилює передові позиції та веде оборону. Російські окупанти обстріляли райони населених пунктів Времівка Донецької області; Дорожнянка, Загірне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі та Нікополь і Шолохове Дніпропетровської області.

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Ситуція на Запоріжжі - що відомо

23 листопада росіяни вдарили ракетами по пологовому відділенню Вільнянської лікарні у Запорізькій областію. В результаті зухвалої атаки загинуло немовля.

За словами мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова, українські військові виявили та знищили комплекс росіян, з якого вони вдарили по пологовиому будинку.

2 грудня голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що вночі ворог вкотре завдав ракетного удару по Запоріжжю. Ціллю стала промислова та енергетична інфраструктура міста.

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