Зокрема, відбувається перегрупування військ.

Російські окупаційні війська готують наступальні дії на Броварському напрямку.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 12:00 у соціальній мережі Facebook.

"У напрямку на Бровари противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій. Триває логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій", - йдеться у повідомленні.

При цьому, на Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Здійснюється перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ.

Також на Сіверському напрямку окремі підрозділи Центрального воєнного округу продовжують перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій.

У напрямку на Чернігів ворог активних наступальних дій не веде, продовжує артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України та міста Чернігова. Змін у складі сил та характері дій угрупування окупаційних військ не відзначено.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.

Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, шість ТЕС/ГЕС тощо. Також втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо. Загальна сума збитків, завданих Україні Росією, становила 62,6 мільярда доларів.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що станом на 22 березня окупанти втратили вже близько 15,3 тисячі осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: