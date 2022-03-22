Зокрема, евакуація відбулася в селі Велика Димерка.

З Броварського району Київської області 21 березня евакуювали понад 4,3 тис. жителів.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області в соціальній мережі Facebook.

Так, з селища Велика Димерка вдалося врятувати понад 4370 місцевих жителів, з яких 1873 дитини.

Понад 40 автобусів і майже 640 приватних автомобілів вивезли мирне населення з блокади.

Зазначається, що правоохоронці спільно з органами місцевого самоврядування, рятувальниками та Червоним Хрестом вивезли громадян у безпечніші райони.

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