Павло Кириленко зазначив, що згоріли сім приватних будинків.

Російські військові обстріляли Бахмут. Населений пункт накрили запальними снарядами, внаслідок чого спалахнули пожежі.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко

За його словами, через запальні снаряди згоріли сім будинків. На місці інциденту працювали рятувальники ДСНС.

"Росія цілеспрямовано знищує наші міста та села й винищує мирне населення", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти досягли часткового успіху в районі Верхньокам'янського Донецької області. Тим часом українські військові продовжують знищувати окупантів, їхню військову техніку та склади з боєприпасами.

10 липня найбільш "гарячим" місце став Бахмутський район. У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено магазин і будинок - без постраждалих. Соледар за сьогодні зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. В результаті нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, в результаті вечірнього пошкоджена п'ятиповерхівка. За день у місті - троє поранених

У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор - один будинок зруйнований, багато пошкоджених. Також пошкодження отримала одна багатоповерхівка. Відомо про двох загиблих у місті за добу

Вас також можуть зацікавити новини: