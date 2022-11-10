Під ворожу атаку потрапили понад 30 населених пунктів.

За минулу добу противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари по Україні, під ворожу атаку потрапили понад 30 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. У Генштабі наголошують, що Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки.

"Триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь", - йдеться у повідомленні.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли.

Так, на Сіверському напрямку ворог гатив зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гасичівка Чернігівської області та Попівка, Петрушівка, Миропілля, Запсілля, Нова Гута, Нововасилівка і Старікове Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник обстрілював з артилерії різних типів в районах населених пунктів Григорівка, Колодязне, Стрілеча, Вовчанськ, Огірцеве та Тернова.

Тим часом на Куп’янському та Лиманському напрямках російські загарбники обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Площанка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Спірне, Білогорівка, Макіївка, Невське та Кислівка.

На Бахмутському напрямку атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Яковлівка, Майорськ, Зеленопілля та Нью-Йорк, а на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Красногорівка та Веселе.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти гатили з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Велика Новосілка, Павлівка, Гуляйпільське, Времівка, Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопіль, Малі Щербаки та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Правдине, Мирне, Тернові Поди, Сухий Ставок, Золота Балка та Марганець. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 15 вильотів.

Ситуація на фронті - що відомо станом на 10 листопада

9 листопада у російських ЗМІ з'явилася інформація, що начебто окупанти йдуть з Херсона, посилаючись на заяву нового командувача російськими військами, що знаходяться в Україні, Сергія Суровікіна.

У свою чергу в Офісі президента повідомили, що не бачить ознак того, що росіяни йдуть з Херсону та зазначили, що в регіон стягуються резерви.

Станом на 9 листопада бійці української армії ліквідували з 24 лютого орієнтовно близько 77 950 російських окупантів.

При цьому в Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що протягом доби, 9 листопада, Збройні сили України ліквідували 125 російських окупантів на півдні. Крім того, українські військові збили три дрони-розвідники та знищили склад із боєприпасами.

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