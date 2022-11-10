За минулу добу противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари по Україні, під ворожу атаку потрапили понад 30 населених пунктів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.
Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. У Генштабі наголошують, що Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки.
"Триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь", - йдеться у повідомленні.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли.
Так, на Сіверському напрямку ворог гатив зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гасичівка Чернігівської області та Попівка, Петрушівка, Миропілля, Запсілля, Нова Гута, Нововасилівка і Старікове Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник обстрілював з артилерії різних типів в районах населених пунктів Григорівка, Колодязне, Стрілеча, Вовчанськ, Огірцеве та Тернова.
Тим часом на Куп’янському та Лиманському напрямках російські загарбники обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Площанка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Спірне, Білогорівка, Макіївка, Невське та Кислівка.
На Бахмутському напрямку атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Яковлівка, Майорськ, Зеленопілля та Нью-Йорк, а на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Красногорівка та Веселе.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти гатили з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Велика Новосілка, Павлівка, Гуляйпільське, Времівка, Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопіль, Малі Щербаки та Полтавка.
На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Правдине, Мирне, Тернові Поди, Сухий Ставок, Золота Балка та Марганець. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 15 вильотів.
Ситуація на фронті - що відомо станом на 10 листопада
9 листопада у російських ЗМІ з'явилася інформація, що начебто окупанти йдуть з Херсона, посилаючись на заяву нового командувача російськими військами, що знаходяться в Україні, Сергія Суровікіна.
У свою чергу в Офісі президента повідомили, що не бачить ознак того, що росіяни йдуть з Херсону та зазначили, що в регіон стягуються резерви.
Станом на 9 листопада бійці української армії ліквідували з 24 лютого орієнтовно близько 77 950 російських окупантів.
При цьому в Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що протягом доби, 9 листопада, Збройні сили України ліквідували 125 російських окупантів на півдні. Крім того, українські військові збили три дрони-розвідники та знищили склад із боєприпасами.