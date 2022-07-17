Супротивники на Бахмутському напрямку обстрілювали позиції українських військ із мінометів, артилерії й завдавали ракетно-авіаційні удари, зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагалися наступати поблизу низки населених пунктів та штурмувати.

Дії супротивника були недолугими та "знову завершились провалом та втратами особового складу", йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

За його даними, вороги намагалися штурмувати й наступати біля Новолуганського, Яковлівки, Білогорівки та Берестового.

"...На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського…", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Кремль назвав дії своїх посіпак в Україні "спецоперацією", спрямованою нібито на "демілітаризацію" та "денацифікацію" нашої країни. Окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру, лише в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

Українські воїни давали гідну відсіч ворогам. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 17 липня в нашій країні знищили близько 38 300 супротивників.

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