Затриманий зазначив, що його товариші по службі стріляли по ньому

Співробітники Служби безпеки України допитали ще одного полоненого російського військового. Він розповів, що командири віддають наказ розстрілювати російських солдатів, якщо ті допомагають звичайним українцям.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Харківській області.

Так, 18-річний російський військовий Валерій Васильєв, навідник систем протиповітряної оборони військової частини 29760, розповів, що потрапив під обстріл своїх же військових.

За його словами, він разом з офіцером намагалися врятувати українських громадян, за якими їх замполіт наказав стріляти на поразку. Цивільні намагалися виїхати з окупованої території, окупованої російськими військами.

"24 (лютого, - ред.) нам сказали, що ми їдемо на навчання в Білгород. Нам все видали - боєприпаси, автомати. Ми сунули колоною. Ми зрозуміли, що перетнули кордон, коли вже Харків був. Замполіт сказав дороги перекривати, ми перекрили всі дороги. Цивільні почали виходити та влаштовувати бунт, щоб проїхати. Замполіт сказав усім відійти, але вони не відходили, а потім сказав стріляти. Російські військові стріляли по українських цивільних. Потім вони почали назад відходити. Ми відбігли на 10-15 метрів. Почали цивільних з машин витягувати й відводити. Замполіт сказав відкрити вогонь й по нас відкрили вогонь свої ж", - розповів російський військовий.

Затриманий окупант повідомив, що в результаті офіцер загинув, а він отримав серйозне поранення та був доставлений в лікарню, де українські медики надали йому допомогу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що в Україні на сьогодні офіційно нараховуються 562 російських військовополонених.

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