Ба більше, він заявив, що усі народи повинні бути по-справжньому рівними.

Російський диктатор Володимир Путін звернувся до дітей та молоді, заявивши їм, що зміни, які відбуваються в Росії і в усьому світі, - на краще.

Як зазначається на сайті Кремля, Путін у відеозверненні не згадав про війну в Україні, але наголосив, що "всі народи по-справжньому рівні".

"Ви напевно знаєте: великі зміни сьогодні відбуваються не тільки в Росії, змінюється весь світ. Вірю, що це зміни на краще. І сподіваюся, що своїми справами, вчинками, своєю рішучістю і при цьому відкритістю наших намірів, планів, принципів ми зможемо зробити світ більш справедливим. Таким, де всі народи по-справжньому рівні, де кожен має право на повагу, на те, щоб слідувати своїм традиціям, розмовляти своєю рідною мовою, шанувати своїх предків, і де всі мають можливість для максимальної самореалізації незалежно від того, в яких умовах людина виросла, з якої сім'ї вона походить", - заявив Путін.

Війна в Україні: крах РФ наближається

На тлі невдач на полі бою Путін скасував свою щорічну прес-конференцію вперше з 2012 року. Проведення великого новорічного прийому в Кремлі в цьому році також не планується.

Крім цього, в РФ стає все "тривожніше". Вже відомо, що в Бєлгороді будують засічну лінію на кордоні з Україною. Однак у Путіна все одно не хочуть визнавати поразку. Вчора ватажок невизнаної "ДНР" заїкнувся про "визволення" Одеси та Чернігова.

Аналітики ISW зазначили, що президент РФ Путін мріяв оголосити про перемогу над Україною, проте ЗСУ не дали планам кривавого диктатора здійснитися. Через це він намагається сховатися від "незручних" питань і боїться виступати перед публікою.

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