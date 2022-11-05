40-річний Тревор К'єльдал прибув в Україну ще на початку року.

В Україні загинув громадянин Австралії Тревор Кьельдал. Військовий допомагав боротися з російськими окупантами.

За даними видання The Gardian, його родині надають необхідну консульську допомогу.

"Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родині і просимо поважати їх приватне життя в цей важкий час", - йдеться в повідомленні.

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У свою чергу прем'єр-міністр Австралії Ентоні нагадав, що в Україні зараз дуже небезпечно і закликав громадян утриматися від поїздок.

При цьому видання Daily Mail повідомило, що у загиблого бійця був позивний "Ніндзя". 40-річний австралієць з Брісбена загинув у бою на Донбасі.

Повідомляється, що він прибув в Україну ще на початку року. У липні він отримав небезпечне для життя поранення, але у вересні повернувся на фронт. Він значився в 49-му батальйоні української армії.

"Україна була в біді, їм потрібні були люди, щоб прийти і допомогти, тому ми прийшли і допомогли", - заявив якось загиблий.

У жовтні він заявив, що ситуація на фронті змінюється на користь України.

Іноземці на війні в Україні - що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну сформувався іноземний легіон, бійці якого на рівні з українцями захищають нашу країну.

Першим американцем, який загинув на війні в Україні, був 22-річний солдат Віллі Джозеф Кансел. Другим громадянином США став 52-річний військовий Стівен Забельскі.

Крім того, в червні стало відомо про трьох американських добровольців, зниклих під час боїв.

23 липня стало відомо про загибелі двох американців на Донбасі - Люк "Скайвокер" Люцишин і Брайан Янг. Разом з ними загинули Еміль-Антуан Руа-Сіруа з Канади і Едвард Селандер Патріньяні зі Швеції.

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