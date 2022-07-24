Внаслідок атаки російських танків загинули американці, канадець і швед.

Четверо іноземних військових загинули на Донбасі, потрапивши в засідку.

Про це повідомляє POLITICO.

У суботу, 23 липня, стало відомо про загибель двох американських громадян на Донбасі. Їхній командир Руслан Мірошниченко заявив, що вбитими були Люк "Скайвокер" Люцишин і Брайан Янг. Разом з ними загинули Еміль-Антуан Руа-Сіруа з Канади і Едвард Селандер Патріньяні зі Швеції. Це сталося 18 липня.

За словами Мірошниченка, чоловіки входили до складу сил спеціальних операцій територіальної оборони Збройних сил України. Їхній підрозділ базувався неподалік Сіверська в Донецькій області.

У спробі уповільнити просування Росії іноземні військові були перекинуті в село Григорівка. Їм було поставлено завдання зайняти свої вогневі позиції і розчистити яр, де російські війська намагалися переправитися через річку.

"Вони зробили це успішно. Але в кінці завдання вони потрапили в засідку російських танків. Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців, Едвард, Еміль і Брайан, відразу спробували допомогти Люку, надати першу допомогу і евакуювати його з цього місця. Потім другий снаряд вбив їх усіх", - каже Мірошниченко.

У рапорті про ситуацію повідомляється, що іноземні військові були відправлені в цей район для підкріплення українських військ і були задіяні через їхні навички і досвід.

"Для виконання завдання була створена група професіоналів, що мають відповідний досвід воєн в Іраку і Афганістані. Два розвідники перевіряли територію, їх підтримувала кулеметно - гранатометна група на випадок бойового зіткнення і необхідності прикриття виходу розвідувальної групи, а також з метою нанесення вогневого ураження противнику", - йдеться у звіті.

Також в рапорті йдеться, що крім зазначених чотирьох військових постраждали солдат на ім'я Фінн (був поранений в ліву руку і ногу) і солдат на ім'я Оскар (отримав численні поранення). Обидва самостійно рушили до точки евакуації.

Обстріл, згідно зі звітом, тривав кілька годин. Вніслідок напруженого бою росіяни відступили з великими втратами. Тільки через кілька годин ситуація вщухла настільки, що команда змогла висунутися і забрати тіла іноземних військових.

Їхні тіла були переправлені в Дніпро, їх супроводжував командир.

"Я повинен переконатися, що тіла всіх моїх хлопчиків репатрійовані", - сказав Мірошниченко.

Що відомо про загиблих іноземних військових?

У дописі, присвяченому чотирьом загиблим бійцям, Мірошниченко написав: "Іноземні добровольці свідомо ведуть цю війну проти Мордора. І для мене велика честь бути їх командиром".

Він розповів, що один із загиблих - Люк "Скайвокер" Люцишин - американець українського походження, 1991 року народження. Раніше він працював поліцейським у США.

"Він насилу вимовляв своє прізвище Люцишин, але дуже наполягав на своїх українських коренях: його бабуся емігрувала з України в США після Другої світової війни", - розповів командир.

Говорячи про позивний Люцишина - "Скайвокер" - Мірошниченко сказав, що Люк "як і в "Зоряних війнах", кинув виклик самій імперії Зла на боці слабшого, але вільного".

Мірошниченко описав Брайана Янга, 1971 року народження, як американського військового, який отримав поранення і був звільнений в запас. Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, він вирішив приїхати в Україну, тому що "дав клятву захищати вільний світ".

Канадець Еміль-Антуан Руа-Сіруа, 1991 року народження, за словами Мірошниченка, був усміхненим хлопцем, фельдшером з досвідом роботи у французькому Іноземному легіоні.

Едвард Селандер Патріньяні, 1994 року народження, був лейтенантом запасу, економістом і філософом зі Швеції, який, за словами Мірошниченка, хотів сформувати "взвод шведів".

Як писав УНІАН, першим американцем, який воював і загинув в Україні, був 22-річний солдат віллі Джозеф Кансел. Він працював на приватну військову компанію.

Другим громадянином США, що загинув в Україні, був 52-річний військовий Стівен Забельські.

У червні стало відомо про трьох американських добровольців, що зникли під час бойових дій в Україні. Про їх зникнення поінформували президента США Джо Байдена. Тоді він повторив свій заклик для громадян США не відвідувати Україну.

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