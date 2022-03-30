Оболонь та Виноградар є найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами

У Міністерстві внутрішніх справ назвали найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами райони Києва.

Як заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, ворог залишає після себе безліч неприємних "сюрпризів".

"На сьогодні, за оцінками ДСНС, в результаті російських обстрілів в Україні загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 300 тис.кв. км. з 24 лютого підрозділи ДСНС знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів, у тому числі і одну авіаційну бомбу. Очищено близько 14 га територій", - поінформував він.

Єнін назвав найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами райони столиці.

"Наразі окремі райони столиці страждають від одиничних влучень російської авіації та артилерії. Такі райони, як Оболонь та Виноградар, за оцінками наших фахівців, є найбільш забрудненими", - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну проти України. Російські війська бомблять міста, знищують інфраструктуру і масово вбивають мирне населення України.

10 березня стало відомо, що російські військові замінували узбережжя Каховського водосховища. При цьому окупанти не гребують мінувати і трупи, у зв'язку з цим у звільнені населені пункти небезпечно повертатися. Наприклад, в Ірпені після звільнення знайшли дуже багато мін і розтяжок.

Вас також можуть зацікавити новини: