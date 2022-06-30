Українські захисники успішно б’ють по скупченнях ворога та складах боєприпасів.

Загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Південнобузькому напрямку зберігається.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру та проводить перегрупування військ. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону", - йдеться у повідомленні.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують виконання бойових завдань – б’ють по скупченнях ворога та складах боєприпасів.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти невдало намагалися вибити захисників України з Херсонщини. Ворог провів парні гелікоптерні нальоти, проте був вимушений ухилятися та втекти.

Крім того, Оперативне командування "Південь" повідомив, що ворог намагається залякати Україну ймовірністю десанту, але це лише ілюзія атаки.

Вас також можуть зацікавити новини: