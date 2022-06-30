Загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Південнобузькому напрямку зберігається.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру та проводить перегрупування військ. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону", - йдеться у повідомленні.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують виконання бойових завдань – б’ють по скупченнях ворога та складах боєприпасів.
Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти невдало намагалися вибити захисників України з Херсонщини. Ворог провів парні гелікоптерні нальоти, проте був вимушений ухилятися та втекти.
Крім того, Оперативне командування "Південь" повідомив, що ворог намагається залякати Україну ймовірністю десанту, але це лише ілюзія атаки.