Роман Цимбалюк зазначив, що українські бійці знищили майже весь російський підрозділ.

Збройні Сили України в Харківській області пішли в контрнаступ 17 травня. Українські бійці проривали оборону окупантів і практично знищили російський підрозділ.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Facebook.

"17 травня в ході контрнаступу ЗС України в Харківській області прорвали лінію оборони ЗС РФ. Підрозділ зі складу 200 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга), який знаходився на позиціях, був практично знищений", - йдеться в повідомленні.

При цьому журналіст зазначив, що вижили окупанти втекли в тил.

"Втрати серед особового складу: шість військовослужбовців загинуло, 11 поранено", - підсумував Цимбалюк.

Як раніше повідомляв УНІАН, Голова ОВА Олег Синьогубов повідомив, що українські захисники продовжують успішно контратакувати на Харківщині. 18 травня від російських окупантів вдалося звільнити ще один населений пункт в області. Харків, за його словами, проте все ще страждає від обстрілу окупантів.

Пізніше він зазначив, що близько 20-25% території Харківської області зараз перебувають під російською окупацією, але цей відсоток постійно зменшується.

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