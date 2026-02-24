Перемога РФ не є неминучою: WSJ назвало 5 головних висновків після чотирьох років війни

Невеликі контрнаступи України демонструють труднощі Росії в прориві оборони.

Українська контратака на південному сході підриває наступ Росії і демонструє, що Україна ще має багато сил для боротьби, і перемога Володимира Путіна аж ніяк не є неминучою. Про це пише The Wall Street Journal, аналізуючи ситуацію на фронті після чотирьох років російського вторгнення.

1. Втрати у війні

Загальні втрати російських військових становлять близько 1,2 мільйона осіб, з яких до 325 000 загинули, що більш ніж удвічі перевищує кількість жертв в Україні. І хоча Росія довгий час могла залучати добровольців на війну великими виплатами, є ознаки того, що зараз набір добровольців насилу справляється зі зростанням втрат.

"За словами західного чиновника, за останні три місяці Росія щомісяця вербувала від 30 000 до 35 000 солдатів, але кількість загиблих або поранених була набагато більшою", - пише видання.

Хоча у Росії достатньо військ для підтримки поточних операцій, нестача військ є однією з причин, через які Москві може бути важко домогтися великих проривів, вважають деякі аналітики.

У той же час Україна також зазнає труднощів із набором достатньої кількості особового складу.

"Є деякі ознаки того, що росіяни вербують менше новобранців, але все ж вербують більше, ніж українці", – заявив генерал-майор Пекка Турунен, начальник військової розвідки Фінляндії.

2. Темпи просування в окремих загальновійськових наступальних операціях

За словами одного західного чиновника, минулого року Росії вдалося захопити лише близько 0,8% території України. Військова розвідка кількох європейських країн оцінює, що Росія продовжить поступово просуватися вперед, але ціною дуже великих втрат:

"Російські війська просуваються в основному пішки так званими інфільтраційними групами - під артилерійським вогнем і атаками безпілотників, намагаючись вижити і чекаючи підкріплення. Ця тактика призводить до важких російських втрат і слабкого контролю над захопленими територіями, що дає Україні можливість дати відсіч".

3. Удар у відповідь

На початку цього місяця в інтернеті почали поширюватися повідомлення про те, що Україна контратакує на Запоріжжі, де Росія в останні місяці мала перевагу. Солдати заявили, що скористалися проблемами зв'язку Росії після того, як компанія SpaceX Ілона Маска вивела з ладу систему Starlink для російських військових в Україні.

Українські офіцери кажуть, що головна мета полягає не в поверненні земель, а в нанесенні удару по слабкому місцю російських військових і примушенні їх до перекидання власних сил з інших ділянок фронту.

4. Перевага в безпілотниках

Протягом 2025 року Росія неухильно нарощувала перевагу в безпілотниках середньої дальності, які завдавали серйозної шкоди українським лініям постачання, послаблюючи позиції України на передовій.

Росія також модернізувала безпілотники, оснастивши їх контрабандними інтернет-терміналами Starlink, збільшивши дальність їх дії і дозволивши їм обходити українські системи радіоелектронної боротьби, призначені для їх знищення.

Однак на початку цього місяця відключення Starlink обмежило цю перевагу Москви на полі бою. В результаті українські солдати відзначили значне зниження кількості ударів безпілотників по полю бою, поки Росія з усіх сил намагається знайти життєздатну альтернативу.

5. Нафтові проблеми

Нафта є найважливішим джерелом доходу для російської військової машини – і ключовою метою для України та її союзників у чиненні тиску на Москву.

Нові західні санкції, захоплення танкерів "тіньового флоту" і тиск Трампа на Індію з метою скорочення закупівель призвели до зниження цін на основний сорт російської нафти, відомий як "Урал". Цей сорт тепер торгується зі значною знижкою в порівнянні з міжнародним еталоном Brent.

"Раніше здавалося, що економіка непереможна, доходи і ВВП зростають. Зараз це вже не так", – каже Яніс Клюге, науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

Успіхи України на фронті

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що боротьба України проти атак Росії була більш ефективною, ніж про це часто говорили, пославшись на несподівані територіальні досягнення цього місяця.

Як пише Independent, Україні вдалося відновити контроль над 400 кв. км території. Зазначається, що українським військам вдалося взяти під контроль вісім населених пунктів.

