'Ми не можемо бути такими дурними': Зеленський дав чітку відповідь про вихід ЗСУ з Донбасу

Україна готова заморозити війну на нинішній лінії фронту, проте не виводитиме війська з Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що українці виснажені конфліктом. Але поступатися вимогам російського диктатора Володимира Путіна просто не можна.

"Ми не можемо просто дати йому все, що він хоче. Тому що він хоче окупувати нас. Якщо ми дамо йому все, що він хоче, ми все втратимо – всім нам, людям доведеться тікати або стати росіянами", – заявив він в інтерв'ю CNN.

Зеленський також сказав, що Україна готова заморозити війну на нинішній лінії фронту, проте не буде виводити війська з територій Донецької області, які все ще перебувають під її контролем.

"Росія хоче, щоб ми просто вивели свою армію... Ми не можемо бути такими, вибачте, дурними хлопцями. Ми не діти. Ми пройшли через цю війну, всі ці роки, і тому ми просто не можемо віддати їм країну на блюдечку", – сказав він.

Він зазначив, що на цих територіях живе 200 000 осіб, і для них важлива безпека:

"Що я повинен сказати (їм) і що повинні сказати наші солдати – "Добре, до побачення. Ми йдемо. З цього моменту ви росіяни?"

Раніше Зеленський заявив, що поки Україна не може повернути свої території, але в майбутньому це відбудеться. Він додав, що це лише питання часу.

Він також заявляв, що Україна не може вивести свої війська з Донбасу, адже це призведе до розколу українського суспільства, а російський лідер Володимир Путін все одно на цьому не зупиниться.

