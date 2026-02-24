Мерц заявив, що Україна досягла у лютому дивовижні територіальні успіхи, - The Independent

20 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час контрнаступу Збройні сили України звільнили 300 кв. км на півдні країни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що боротьба України проти атак Росії була ефективнішою, ніж про це часто говорили, посилаючись на несподівані територіальні здобутки цього місяця, пише The Independent.

"У лютому українські сили оборони досягли дивовижних територіальних успіхів, а російська економіка скрипить під вагою санкцій і війни – більше, ніж ми іноді можемо припустити з власних ЗМІ", - заявив Мерц.

Видання також поділилося даними військового командування про те, що Україні вдалося відновити контроль над 400 кв. км території. Вказується, що українським війсокмив вдалося взяти під контроль вісім населених пунктів.

Видання зазначило, що Україна завдала удару по ключовому російському нафтовому об'єкту, застосувавши дрони в понеділок, 23 лютого. Це сталося всього через кілька годин після того, як Угорщина наклала вето на новий пакет європейських санкцій проти Москви.

В статті згадується заява Служби безпеки України про те, що станція, місцезнаходження якої наразі невідоме, була ключовим об'єктом нафтопроводу "Дружба", який постачає нафту до Східної Європи.

Видання нагадало, що поставки російської нафти до Угорщини та Словаччини через "Дружбу" були припинені з 27 січня, коли Київ заявив, що російський безпілотник вразив обладнання нафтопроводу в Україні.

Однак, Словаччина та Угорщина заявляють, що Україна несе відповідальність за тривале припинення поставок.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що видання Foreign Policy зазначило, що російський диктатор Володимир Путін доклав чимало зусиль, аби переконати світ у неминучості поразки України, хоча це й не відповідає дійсності. Видання підкреслило, що найбільший успіх очільника Кремля був досягнутий не на фронті, а в боротьбі за вплив на громадську думку. Підкреслюється, що саме після саміту на Алясці президент США Дональд Трамп перейшов від вимог негайного припинення вогню до тиску на Київ, щоб Україна віддала решту Донбасу. На думку видання, сталося це через помилкову думку Трампа, що Росія точно переможе.

Також ми писали, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час виступу у Chatham House висловив думку, що у жодної країни світу немає зараз достатньої військової сили, щоб якось завадити війні в Україні. Залужний зазначив, що наразі існує роботизована kill zone, глибина якої складає не менше 25 кілометрів. Він додав, що можливість знищувати логістику постійно зростає. Залужний поділився, що це приводить до неможливості використання так званої тилової зони вглиб аж до 50 кілометрів. Також колишній Годовнокомандувач ЗСУ зауважив, що досвід Росії і України показує, що традиційний підхід до мобілізації у сучасній війні вже абсолютно себе вичерпав.

