FPV-дрон 'мінуснув' російський Мі-8: ЗМІ ідентифіковали борт '71 Синій'

Борт із 487-го полку здійснив жорстку посадку: шестеро військових загинули, двоє членів екіпажу вижили.

З’явилися нові подробиці щодо російського багатоцільового гелікоптера Мі-8МТВ-5, який 29 вересня 2025 року знищили бійці 1-го батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59-ї окремої штурмової бригади. Повітряну ціль уразили FPV-дроном на Покровському напрямку.

Відео із залишками гелікоптера оприлюднив пілот ударного дрона на позивний Балтика, який безпосередньо атакував машину. Технічні деталі навів Telegram-канал "Демилитаризация БД".

За оприлюдненою інформацією, вдалося ідентифікувати борт як "71 Синій" (реєстрація RF-91147, серійний номер В0093). Гелікоптер входив до складу 487-й окремого вертольотного полку з аеродрому Будьонновськ у Ставропольському краї РФ. Підрозділ вважається одним із найбільш боєздатних в армійській авіації Росії та має досвід участі у локальних конфліктах.

Відео дня

Екіпаж і втрати

За даними джерел, бортом командував старший лейтенант Михайло Авраменко. Попри пожежу в кабіні, він намагався посадити машину. Гелікоптер не розвалився у повітрі, а здійснив жорстке приземлення вже охоплений вогнем.

На борту перебували інші члени екіпажу та десант. Штурман зазнав важких опіків, але вижив – його евакуювали для надання екстреної допомоги. Поранення також отримав борттехнік, його вдалося врятувати. Водночас шестеро військовослужбовців десанту загинули на місці.

Атака FPV-дроном

Гелікоптер збив один із найдосвідченіших пілотів підрозділу на позивний Балтика. Для ураження цілі він застосував FPV-дрон "Шрайк-10" (Shrike 10), оснащений бойовою частиною ПГ-7М.

Розвідувальні безпілотники забезпечили виявлення цілі та навігацію ударного дрона. Контроль ураження здійснював інший безпілотник FP-1, який зафіксував момент знищення.

Знищення авіації FPV-дроном

Це вже другий зафіксований випадок в історії, коли FPV-дрон успішно знищив бойовий гелікоптер у повітрі.

Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій України вперше збили російський гелікоптер, ймовірно Мі-28, який намагався перехоплювати українські дрони, застосувавши "deep strike" безпілотник.

За наявною інформацією, події відбувалися в районі населеного пункту Кутейникове Ростовської області РФ – приблизно за 190 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

