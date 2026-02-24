'Вся справа в одній людині': Зеленський звернувся до Трампа з проханням

Зеленський зазначив, що "в гарантіях безпеки є хороші речі", але йому потрібна конкретна відповідь, як союзники України відреагують, якщо Росія знову вторгнеться в Україну.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням, заявивши CNN, що хоче, щоб президент США "залишався на нашому боці". Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Вони повинні залишатися з... демократичною країною, яка бореться проти однієї людини. Тому що ця людина – війна. Путін – війна. Вся справа в ньому самому. Вся справа в одній людині. І вся його країна, вся його країна, перебуває у в'язниці", – сказав Зеленський CNN.

На питання, чи вважає він, що Трамп чинить достатній тиск на Путіна, Зеленський відповів: "Ні".

Відео дня

"Якщо вони дійсно хочуть зупинити Путіна, Америка достатньо сильна", – сказав президент.

Зеленський також заявив CNN, що гарантії безпеки, особливо питання про те, як союзники України відреагують, якщо Росія знову вторгнеться в Україну в майбутньому, залишаються каменем спотикання.

Він сказав, що йому постійно кажуть, що Росія просто не почне нову війну. "Це не відповідь для мене. Вибачте", – сказав він:

"У цих гарантіях безпеки є хороші речі, це правда. Але я хочу отримати дуже конкретну відповідь: що наші партнери будуть готові зробити, якщо Путін знову прийде. Це те, що хочуть почути українці".

За словами Зеленського, існують також розбіжності з приводу послідовності кроків до миру. Трамп хоче, щоб Зеленський підписав мирну угоду з Росією і угоду зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, яка забезпечить Україні гарантії безпеки, – все це одночасно, в ідеалі на великій церемонії, присвяченій закінченню війни.

Але Зеленський наполягає на тому, що гарантії безпеки повинні бути спочатку узгоджені і ратифіковані Конгресом США. Він сказав, що це дасть українському народу впевненість у тому, що вони можуть покладатися на своїх союзників у майбутньому, – тому що в минулому їх занадто часто підводили.

Зеленський і Трамп

Раніше Зеленський в інтерв'ю BBC сказав, що Дональд Трамп більше контактує з ним, ніж з російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, за словами Зеленського, спецпредставник Трампа Стів Віткофф насправді частіше зустрічається з українською стороною, ніж з росіянами.

Вас також можуть зацікавити новини: