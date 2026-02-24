Шмигаль озвучив суму, яка потрібна на відновлення енергетики України на наступні 10 років

Він зазначив, що лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно $4,9 млрд.

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд, заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль в під час презентації п'ятої оцінки завданих збитків і потреб у відновленні України (RDNA5), йдеться на його сторінці в Telegram.

"Порівняно з попередньою оцінкою нинішня потреба зросла на 34%", - зазначив міністр енергетики.

За його словами, з перших місяців повномасштабної війни енергетичний сектор став однією з пріоритетних цілей Росії. Шмигаль додав, що звіт RDNA5 чітко демонструє масштаб цих руйнувань та допомагає планувати Україні їх відновлення.

"Ми розпочали цю роботу у 2022 році разом зі Світовим банком, Єврокомісією та ООН. Вдячний нашим партнерам, зокрема Анні Б’єрде, за цю ініціативу", - зазначив Шмигаль.

Зокрема, за словами міністра енергетики, Україні потрібен $71 млрд, що становить майже 80% від загальної суми, саме на відновлення та модернізації генераційних потужностей.

Окрім цього, $6,4 млрд становлять потреби теплового господарства, $5,2 млрд потрібні на відновлення газотранспортної інфраструктури, а також $4,6 млрд - на нафтову галузь, включно з переробкою.

"Але ми хочемо не просто відновити зруйноване, а збудувати енергосистему, яка гарантуватиме безпеку та стійкість на десятиліття вперед", - пояснив він.

Міністр енерегтики України проінформував, що разом зі Світовим банком Україна розпочинає роботу над оновленою Енергетичною стратегією.

"Вона визначить нове бачення розвитку сектору та чітку дорожню карту відновлення й модернізації", - додав Шмигаль.

Посадовець подякував Світовому банку, Анні Б’єрде та всім партнерам за солідарність і підтримку, яку Україна відчуває сьогодні та на яку розраховує в майбутньому.

"Разом ми боремося за світло. І світло переможе", - підсумував міністр енергетики України.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що його країна припиняє з понеділка, 23 лютого, екстрені поставки електроенергії Україні. Це рішення, за словами Фіцо, пов'язане з припиненням транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба". Фіцо стверджує, що це не суперечить міжнародним зобов’язанням країни. Він навів дані, що з в січні 2026 року аварійні поставки до України, які були потрібні для стабілізації української енергомережі, були удвічі більшими, ніж за весь 2025 рік.

Також ми писали, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко вважає, що Росія продовжить завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі й після завершення зими. При цьому, Свириденко повідомила, що уряд вже почав підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону. Зокрема, прем'єрка України доручила обласним військовим адміністраціям спільно з міністерствами енергетики, фінансів та розвитку громад спільно з "Укренерго" розробити регіональні плани енергетичної стійкості.

