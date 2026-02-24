Чотири роки великої війни: як змінилися Зеленський і Путін, - Sky News

Від символу спротиву до ізольованого лідера: як війна трансформувала президентів України та Росії.

За 1460 днів повномасштабної війни центральними постатями конфлікту залишаються президент України Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін. Їхні рішення, стиль керівництва та позиції на міжнародній арені визначили хід війни, яка вступає у п’ятий рік.

Журналісти Sky News проаналізували, як змінився імідж обох лідерів – усередині країни, за кордоном і в особистому вимірі.

Зеленський: від шоумена до символу опору

За роки війни Володимир Зеленський пройшов одну з найпомітніших трансформацій серед сучасних лідерів. Із політика, якого сприймали як недосвідченого, він перетворився на символ спротиву та демократичної стійкості.

Відео дня

Його рішення залишитися в Києві на початку вторгнення 2022 року стало визначальним моментом. Тоді він нібито відповів союзникам фразою:

"Бій розпочався. Мені потрібні боєприпаси, а не транспорт".

Відтоді щоденні відеозвернення, поїздки на фронт і постійна публічна присутність стали частиною його стилю керівництва. Якщо до війни його часто бачили в костюмах, то тепер – майже виключно у військовому одязі, що підкреслює образ лідера воєнного часу.

Попри втому суспільства, економічні труднощі та внутрішні скандали, рівень підтримки президента залишається відносно високим.

На міжнародній арені Зеленський став обличчям дипломатичних зусиль України. Він звертався до парламентів різних країн, формуючи наратив про війну як боротьбу демократії з авторитаризмом. Йому вдалося зберегти підтримку ключових союзників, зокрема й після напружених епізодів у відносинах зі США.

Війна вплинула і на його особисте життя: сімʼю на початку вторгнення евакуювали з міркувань безпеки. За словами першої леді Олени Зеленської, президент став більш чутливим до родинних моментів і сильніше цінує прості речі.

Путін: ізоляція та роль "лідера воєнного часу"

Для Володимира Путіна чотири роки війни означали зміну як міжнародного статусу, так і внутрішньої ролі. Якщо до 2022 року відносини із Заходом були напруженими, то після вторгнення Росія опинилася в умовах глибокої дипломатичної ізоляції.

Усередині країни його підтримка тримається завдяки поєднанню державної інформаційної політики, обмежень для опозиції та мобілізаційної риторики. Початковий сплеск схвалення після вторгнення згодом частково знизився під тиском санкцій, мобілізації та зростання вартості життя, однак офіційні опитування й надалі демонструють значний рівень підтримки.

З 2022 року в Росії суттєво посилився контроль над медіа, а критика війни може призвести до кримінальної відповідальності. Водночас навіть у таких умовах звучать окремі голоси невдоволення – зокрема з боку родин військових.

На міжнародному рівні Кремль звузив коло партнерів, зосередившись на співпраці з країнами, що залишилися відкритими до взаємодії з Москвою. Водночас контакти зі США зазнавали коливань залежно від політичної кон’юнктури.

Особисто Путін визнавав, що війна змінила його: під час однієї з пресконференцій він заявив, що став "менше жартувати" і "майже перестав сміятися". Також помітною стала його більша фізична та дипломатична ізоляція порівняно з довоєнним періодом.

Війна в Україні - угода про мир під загрозою зриву

Нагадаємо, що Росія тисне на Україну, вимагаючи виходу Сил оборони з Донбасу. Водночас Зеленський заявляв, що Україна не може вивести свої війська з Донбасу, адже це призведе до розколу українського суспільства, а Путін все одно на цьому не зупиниться.

Також Зеленський заявив, що поки Україна не може повернути свої території, але в майбутньому це відбудеться. Він додав, що це лише питання часу.

Вас також можуть зацікавити новини: