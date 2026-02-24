'Я хочу конкретну дату': Зеленський зробив нову заяву щодо вступу України до ЄС

Президент України зазначив, що Київ розраховує на максимально швидкий процес.

Президент України Володимир Зеленський попросив Європейський Союз офіційно назвати дату вступу України до блоку, повідомляє Financial Times.

В інтерв'ю виданню український лідер зазначив, що його країна розраховує на максимально швидкий процес. Зеленський не виключив, що це буде 2027 рік.

"Я хочу конкретну дату. Я прошу назвати її", - сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що варто не допустити блокування вступу України до блоку на наступні 50 років.

"Давайте не допустимо, щоб наступні лідери або нове покоління опинилися в ситуації, коли Росія зможе блокувати вступ України до ЄС на 50 років", - додав президент України.

На думку Зеленського, відсутність конкретних часових рамок грає на руку Москві та створює ризики для майбутнього України.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що уряди Європи не готові надати Україні конкретну дату вступу до Європейського Союзу, попри наполегливі заклики Києва. Каллас висловила думку, що попереду ще багато роботи. За даними агентства Reuters, вступ України до ЄС у 2027 році був прописаний у 20-пунктному мирному плані, над яким працювали Україна, Росія та США останніми місяцями. Проте цю дату в багатьох столицях Європи вважають нереалістичною. Видання поділилося, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс підкреслив, що доки не закінчиться війна, Україна не зможе стати членом ЄС, а він наразі не бачить, щоб Росія була готовою до миру.

Також ми писали, що Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу , що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу до ЄС до 2027-го року. Президент України не виключає, що якщо в мирній угоді буде вказано офіційно дату вступу країни до ЄС, Росія зробить потім все, щоб заблокувати процес. Зеленський підкреслив, що відповідні дії з блокування вже мають місце через те, що переговорні кластери про вступ офіційно не відкриваються. Український лідер зауважив, що вступ до ЄС буде для України гарантією безпеки.

