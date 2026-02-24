'Якщо дати їм палець, вони відгризуть руку': Зеленський про вимоги РФ щодо Донбасу

Президент України зазначив, що Росія не збирається відмовлятися від вимоги, щоб Україна віддала їй Донбас.

Росія не збирається відмовлятися від вимоги, щоб Україна віддала Донбас, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, яке опублікував УНІАН в Telegram.

Зеленський зауважив, що попри усі останні заяви про досягнення прогресу в переговорах, Росія не збирається пом'якшувати свою позицію стосовно своєї головної вимоги - територіального питання:

"Росія хоче Донбас і крапка. Хоча це не обов'язково крапка. У них є своя позиція з цього питання, але якщо їм дати палець, вони відкусять всю руку. Це російський підхід".

Тобто, Зеленський не вірить в те, що Росія задовольниться, якщо отримає весь Донбас.

Також в інтерв'ю BBC український лідер зазначив, що розглядає вимогу Росії віддати території не просто як на землі.

"Я не дивлюся на це просто як на землю. Я бачу це як залишення напризволяще – послаблення наших позицій, залишення напризволяще сотень тисяч наших людей, які там живуть. Саме так я це бачу. І я впевнений, що цей "відхід" розділить наше суспільство", - пояснив він.

Президент України не виключає, що якщо Україна погодиться на вимоги Росії й віддасть території, то це дасть Кремлю лише тимчасову паузу.

"Йому потрібна пауза… але як тільки він одужає… це може зайняти від трьох до п’яти років. Куди він піде далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжувати [війну], – це факт", - сказав Зеленський.

Інші заяви Зеленського про території

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не може повернути свої території, але в майбутньому це станеться. Він додав, що це лише питання часу. Зеленський зазначив, що "зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей – мільйони людей". Президент визнав, що нам не вистачить на це людей, а земля без людей - ніщо. Ще однією причиною, за словами Зеленського, є нестача зброї.

Також ми писали, що Зеленський заявив, що американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, йдіть з Донбасу. Проте, на його думку, не можна сказати, що ми програємо війну. Однак, питання стоїть в тому, чи переможе Україна. На думку президента України, Росія наполягає на якнайшвидшому проведенні виборів тільки тому, що Кремль хоче усунути його від влади. Він підкреслив, що вибори в Україні можна провести тільки після закінчення війни. При цьому, Зеленський зазначив, що Сили оборони України мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.

