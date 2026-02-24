Путін вважає, що він все ще може виграти війну, - Sky News

Українці вважають, що Путін спокусив Трампа фантастичними угодами.

Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін вважає, що він все ще може виграти цю війну, і не змінив своїх цілей щодо знищення України як незалежної суверенної держави.

Як пише Sky News, недавні поразки російських військ на полі бою очевидно не похитнули переконання Путіна, тому існують серйозні сумніви в його щирості в переговорах щодо припинення цієї війни.

При цьому дипломатичні процеси йдуть вкрай повільно, і українці вважають, що США спокусилися фантастичними діловими пропозиціями, які їм робить Москва.

Так, Росія продовжує просити віддати їй території, які їй не вдається захопити військовим шляхом, і американські переговорники, очевидно, продовжують підбурювати її у цьому питанні, пише видання.

Українці вважають, що Трамп спокушається фантастичними діловими угодами, пропонованими Росією. Фінансовий радник Путіна Кирило Дмитрієв стверджує, що після відновлення відносин стануть доступними угоди на суму 14 трильйонів доларів. У той же час історія американських інвестицій в Росію не підтримує такий оптимістичний настрій, "вона сповнена корупції, розтрат, тюремного ув'язнення або вбивств партнерів", зазначає Sky News.

Українці здивовані тривалою переконаністю Дональда Трампа в тому, що війна йде тільки в одному напрямку, що у них немає козирів у рукаві і що вони повинні підписати невигідну угоду.

У Києві існує, і не без підстав, думка, що команда Трампа не є чесним або справедливим посередником у цих переговорах, пише видання:

"Агресор, що помиляється, упереджені посередники і далеко не переможені жертви чотирирічного неспровокованого кровопролитного вторгнення. Не найоптимальніші умови для дипломатичних зусиль".

Ситуація на фронті

Як пише WSJ, українська контратака на Запоріжжі підриває наступ Росії і демонструє, що Україна ще має багато сил для боротьби, і перемога Володимира Путіна аж ніяк не є неминучою.

Хоча у Росії достатньо військ для підтримки поточних операцій, нестача військ є однією з причин, через які Москві може бути важко домогтися великих проривів. Також російська тактика інфільтрації призводить до важких втрат і слабкого контролю над захопленими територіями, що дає Україні можливість дати відсіч.

