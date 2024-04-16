За словами Девіда Гранджа, щоб відновити контроль над кордоном Києву потрібен час та багато зусиль.

Американський генерал-майор у відставці Девід Грандж вважає, що війна Росії проти України триватиме довго та вимагатиме багато зусиль. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Війна триватиме довго. І ось чому я це кажу. Якщо ціль полягає у тому, щоб відновити кордони станом на 2014 рік, це вимагатиме багато зусиль. Щоб захистити те, що нині є під контролем Києва – для цього теж потрібен час", - сказав військовий.

Саме тому, за словами Гранджа, мобілізація так важлива для України зараз.

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"Більше людей мають доєднатися до війська, більше людей мають стати рятувальниками і медиками. Необхідно вибудувати систему навчань і систему ротацій. Обслуговування, запчастини, безпечні лінії постачання. Зараз саме час перелаштовуватися на гру у довгу, тому що це скінчиться не скоро", - вважає генерал-майор.

Як повідомляв УНІАН, Грандж вважає, що Україні необхідно мобілізувати близько півмільйона людей, але необхідно провести для них дуже ґрунтовні навчання. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Заяви Гранджа щодо мобілізації в Україні

Генерал США Девід Грандж розповів, скільки Україні треба мобілізувати людей. За його словами, Україні треба мобілізувати близько півмільйона людей, але необхідно провести для них дуже ґрунтовні навчання.

При цьому Грандж наголосив, що дуже важливим є навчання мобілізованих. За його словами, заповнювати прогалини погано навченими солдатами – це гріх.

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