При цьому він зазначив, що ця "файна новина" потребує подробиць.

Сьогодні був удар по центру окупованої Волновахи Донецької області, де в будинку культури залізничників перебувало чимало російських окупантів.

Про це повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. "Волноваха. Місце прильоту тут так званий ДКЖ (або будинок культури залізничників). Як розумієте, ніякою культурою там не пахло. З місця кажуть, що непогано в окупантів та колаборантів пригоріло", - прокоментував він у Telegram.

При цьому він зазначив, що ця "файна новина" потребує подробиць.

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Вбивство родини у Волновасі

29 жовтня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованій росіянами Волновасі Донецької області загарбники розстріляли велику родину з дітьми - загинули 9 людей, включаючи дівчинку - ученицю 4 класу та хлопчика дошкільного віку.

Російських контрактників, яких підозрюють у масовому вбивстві родини Капканець, звуть Антон Сопов і Станіслав Рау. Їх затримали.

ВЧК-ОГПУ повідомила, що Сопову в серпні виповнився 21 рік - він пішов служити за контрактом відразу після закінчення строкової служби. 28-річний Рау родом з Алтайського краю, але останнім часом проживав з дружиною в Петропавловську-Камчатському. Обидва затриманих мали проблеми з боргами – не могли погасити кредити, мабуть, тому вирушили воювати за контрактом. Цікаво, що батьки Рау і Сопова раніше судимі, були у федеральному розшуку за різні злочини. Також батько Сопова, уродженець Приморського краю Руслан Сопов з 2016 року знаходиться в базі "Миротворець" як військовослужбовець ЗРД 60-ї ОМСБр (в/ч 16871), водій вантажівок ЗС РФ і учасник бойових дій.

За даними джерела, одного з убивць взяли вдома - він проживав неподалік від котеджу, в якому знайшли розстріляною сім'ю Капканець. Іншого обвинуваченого виявили трохи пізніше.

На початкових слідчих діях Сопов і Рау зізналися, що хотіли поквитатися тільки з чоловіками – Едуардом і його сином Олександром, які, нібито, їх образили. За словами затриманих, жінок і дітей вони вбили випадково, оскільки в темряві не змогли розпізнати жертв. Імовірно, стрілянина велася зі спеціальних штурмових автоматів "Вал".

Як з'ясував ВЧК-ОДПУ, Рау та Сопов вважалися "зразково-показовими військовослужбовцями", про них знімали сюжет для росТБ.

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