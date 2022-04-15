Радник глави ОПУ впевнений, що світ не пробачить Володимиру Путіну такий крок.

Радник глави ОПУ Олексій Арестович прокоментував можливість використання Росією ядерної зброї проти України.

Про це йшлося в його інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Я думаю, що пацан (Путін - УНІАН) хоче яким-небудь тактичною ядерною зброєю де-небудь бахнути все-таки. Принаймні, є такі побоювання", - сказав він.

За словами Арестовича, оцінивши реальну можливість поразки у війні з Україною, президент Росії може вдатися використанню ядерної зброї як до останнього аргументу.

Радник глави ОПУ впевнений, що світ не пробачить Володимиру Путіну такий крок.

"Бахнули тактичною ядерною зброєю. Що далі? Далі, ну... Бахнуть у відповідь або включать такі сили, з якими не впорається Володимир Володимирович. Простий приклад. Захід, подивившись на димлячі руїни завдасть удару по військах або по місту якомусь. Весь світ, весь без винятку, зрозуміє, що ми маємо справу з божевільним маніяком, який не зупиняється ні перед чим", - каже він.

Він допустив, що в разі використання такої зброї Китай скооперується з країнами Заходу, Індією та іншими країнами, щоб дати відповідь.

Арестович також допустив можливість фізичного усунення Путіна.

"Офіцери охорони Путіна різко стануть мільярдерами, і ситуація буде вирішена в дуже короткі терміни", - сказав він.

Ядерна зброя проти України: що відомо

"Ядерні" загрози з боку Росії посилилися після помітних провалів росіян у бойових діях проти України.

22 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам про концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

Вже через два дні російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо її "спровокує НАТО".

Білий дім зібрав групу фахівців для оцінки ядерної загрози з боку Росії і розробці заходів у разі застосування Путіним потужної зброї проти України.

14 квітня директор ЦРУ Білл Бернс під час виступу в технологічному інституті Джорджії заявив, що Росія може вдатися до тактичної ядерної зброї по Україні через відчай російського президента Володимира Путіна на полі бою.

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