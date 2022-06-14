За його словами, українські воїни стоять у 18 кілометрах від міста.

Українські захисники перебувають у 18 кілометрах від окупованого російянами Херсона та успішно б'ють артилерією по скупченнях противника на південному напрямку.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним.

За його словами, підрозділам ЗСУ довелося відійти на три кілометри, але на хід боїв це не вплинуло.

"На Херсонському напрямку їм (окупантам - УНІАН) добре "вломили" нашою артилерією, а на запорізькому вони їхали, їхали, їхали, але не доїхали, тому що їм влупили", – заявив Арестович.

Він також додав, що українські воїни значно покращили якість контрбатарейної боротьби завдяки постачанню сучасної артилерії. Це стосується не лише півдня, а й всіх напрямків, де тривають бої.

Нагадаємо, на Донбасі ЗСУ звільнили від окупантів три села і відсунули ділянку фронту на 15 кілометрів. Зараз в Донецькій і Луганській областях у рашистів спостерігаються проблеми з комплектуванням. А ось на Криворізькому напрямку ворог посилив своє угруповання.

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