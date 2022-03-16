24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / facebook.com

Біля Миколаєва українські військові знищили ще один російський вертоліт.

Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

"Поблизу Миколаєва знищили черговий російський вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
  • Станом на 16 березня українські військові знищили 84 російських літаки та 108 вертольотів.