24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / facebook.com
Біля Миколаєва українські військові знищили ще один російський вертоліт.
Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ в соціальній мережі Facebook.
"Поблизу Миколаєва знищили черговий російський вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
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- Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 16 березня українські військові знищили 84 російських літаки та 108 вертольотів.