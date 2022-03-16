Українські сили оборони збили російський вертоліт Ка-52.

Біля Миколаєва українські військові знищили ще один російський вертоліт.

Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

"Поблизу Миколаєва знищили черговий російський вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні.

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