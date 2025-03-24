Загалом за минулий тиждень у бригаді підбили до 50 артзасобів противника.

Військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади вдарили по російському "Сонцепьоку" та збили експериментальний безпілотник окупантів.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі бригади, Третя штурмова продовжує утримувати передову на стику Харківської та суміжних областей. Минулого тижня бійці завдали ворогу чималих втрат.

Так, у живій силі окупанти втратили 167 осіб загиблими та 226 – пораненими. Постраждала і техніка противника.

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"До ураженого РСЗВ "Сонцепьок" додали дві САУ "Нона" та одну Мста-С. Загалом підбили до 50 артзасобів противника. Знищили танк, МТ-ЛБ й ударили по БРЕМ", – йдеться у повідомленні.

Зауважується, що серед збитих у небі ворожих зразків цього разу є унікальні цілі – рідкісний експериментальний розвідник "Мерлін" та новітній "Скат 350М".

"Також ударник "Молнія", баражуючий боєприпас "Lancet", розвідувальні "Орлан", "Zala" і "Supercam". Мінус точка зльоту противника. І 7 комплексів РЕБ – ліквідовано", – додали у бригаді.

Удари по окупантах

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загальні втрати противника вже становлять 904 760 осіб. Такі дані наводить Генштаб ЗСУ. Також ворог втратив десятки тисяч одиниць своєї техніки.

21 березня Повітряні сили Збройних сил України успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

Місце розміщення сил противника було повністю зруйноване. У результаті ураження було знищено особовий склад ворога, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

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